Ян заявил, что готов выйти с российским флагом на бой с Ядонгом на UFC 299

Российский боец UFC Пётр Ян заявил, что привёз с собой на UFC 299 российский флаг.

«Да, я взял с собой флаг. Флаг всегда со мной, и если мне не запретят выйти с флагом, то, безусловно, я выйду с флагом.

Я люблю свою страну. Родился там, там живу, все мои родные живут там, поэтому для меня это честь. А те, кто сомневается, выходят без флага», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

На турнире UFC 299 в Майами Ян встретится с китайским бойцом Сонг Ядонгом. Турнир состоится в ночь на 10 марта.

Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Ядонг высказался о поединке с Яном на UFC 299.