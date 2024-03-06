Сонг Ядонг: бой против Петра Яна — самый важный в моей жизни
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«Этот бой — пока самый важный в моей жизни. Если я смогу победить, это на один шаг приблизит меня к титулу. Я очень хотел бой против Яна. Сейчас для него прекрасное время», — приводит слова Ядонга MMA Junkie.
Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта.
Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.
Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Пётр Ян сейчас в лучшей форме.