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Рожков: окончательное решение об участии россиян в Паралимпиаде ещё не принято

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация ещё не приняла окончательного решения об участии российских спортсменов в Играх.

«Окончательное решение о нашем участии в Играх ещё не принято. Критерии, полученные нами сегодня, изучаем совместно с нашими федерациями, с нашими сборными. Но уже сейчас можно констатировать, что они дискриминационны и по-прежнему сохраняют уже хорошо нам известные унизительные черты», — приводит слова Рожкова ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее Светлана Ишмуратова отреагировала на решение IPC не допустить российских спортсменов на церемонию открытия Игр.

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