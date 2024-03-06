Ишмуратова — о решении IPC: издевательство продолжается
- РИА Новости
«Что здесь сказать? Издевательство продолжается. Такое решение могут принять только нелюди», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».
6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.
Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.
Ранее Колобков назвал трусостью запрет IPC на участие россиян в церемониях Паралимпиады.