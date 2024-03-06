Ишмуратова — о решении IPC: издевательство продолжается

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить российских спортсменов на церемонию открытия Игр.

«Что здесь сказать? Издевательство продолжается. Такое решение могут принять только нелюди», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее Колобков назвал трусостью запрет IPC на участие россиян в церемониях Паралимпиады.