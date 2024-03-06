Сёмин: у Захаряна в Испании есть доверие от тренера, всё идет по плану

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о российском полузащитнике Арсене Захаряне

«У Арсена идёт процесс адаптации в Испании. У Захаряна есть доверие от тренера, он участвует во многих матчах. У Арсена всё идёт по плану», — цитирует Сёмина Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы.