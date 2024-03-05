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В «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы

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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате высказался о травме российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
В «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы
  • РИА Новости

«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой», — приводит слова пресс-атташе футбольного клуба Sport24.

Отмечается, что россиянин должен быть готов к матчу Ла Лиги с «Гранадой» 9 марта.

Сообщалось, что Захарян из-за травмы пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен‑Жермен».

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Севилье» в Примере.

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