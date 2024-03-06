Камоцци: не понимаю, почему «Спартак» молчит в ситуации с Промесом
- РИА Новости
«Нужно ли «Спартаку» разрывать контракт с Промесом? Задайте этот вопрос руководству. Я не понимаю, почему они до сих пор молчат и ничего не делают в этой ситуации», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Игрок во время сборов «Спартака» в ОАЭ попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
6 марта девушка Промеса выложила видео с футболистом из ночного клуба Дубая.
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что суд по делу Промеса отложен на неделю.