Бальбуэна считает, что сборная Парагвая может обыграть Россию

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о товарищеском матче с командой России.

«Рад товарищескому матчу между Парагваем и Россией, потому что мне не надо на него никуда ехать, ха-ха! Для меня круто, что игра пройдёт на стадионе «Динамо». И да, возможно, наша сборная и выиграет у России, ха-ха!» — цитирует Бальбуэну Sport24.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС проведёт презентацию новой формы сборной России 10 марта на ВДНХ.