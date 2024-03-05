РФС проведёт презентацию новой формы сборной России 10 марта на ВДНХ

Стало известно, когда состоится презентация новой формы сборной России по футболу.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), презентация пройдёт 10 марта в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в павильоне «Регионы России».

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Пелагея подтвердила, что исполнит гимн перед матчем между сборными России и Сербии.