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РФС проведёт презентацию новой формы сборной России 10 марта на ВДНХ

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Стало известно, когда состоится презентация новой формы сборной России по футболу.
РФС проведёт презентацию новой формы сборной России 10 марта на ВДНХ
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), презентация пройдёт 10 марта в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в павильоне «Регионы России».

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Пелагея подтвердила, что исполнит гимн перед матчем между сборными России и Сербии.

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