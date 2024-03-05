Пелагея подтвердила, что исполнит гимн перед матчем между сборными России и Сербии
Пелагея исполнит гимн перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии
- РИА Новости
«Я пела гимн на многих крупных спортивных соревнованиях, но ни разу перед футбольным матчем, тем более нашей сборной. Желаю нам всем отличной, яркой игры!» — заявила Пелагея RT.
Матч Россия — Сербия состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче с командой Парагвая.