Пелагея подтвердила, что исполнит гимн перед матчем между сборными России и Сербии

Певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеской игрой национальной команды со сборной Сербии.

«Я пела гимн на многих крупных спортивных соревнованиях, но ни разу перед футбольным матчем, тем более нашей сборной. Желаю нам всем отличной, яркой игры!» — заявила Пелагея RT.

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче с командой Парагвая.