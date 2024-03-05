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Пелагея подтвердила, что исполнит гимн перед матчем между сборными России и Сербии

Пелагея исполнит гимн перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии

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Певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеской игрой национальной команды со сборной Сербии.
Пелагея подтвердила, что исполнит гимн перед матчем между сборными России и Сербии
  • РИА Новости

«Я пела гимн на многих крупных спортивных соревнованиях, но ни разу перед футбольным матчем, тем более нашей сборной. Желаю нам всем отличной, яркой игры!» — заявила Пелагея RT. 

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче с командой Парагвая.

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