Сафонов — о матче между Россией и Парагваем: интересно будет сыграть против Алонсо

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче с командой Парагвая.

«Будет интересно сыграть против Алонсо, тоже опыт. Мы перекинулись с ним парой слов, когда узнали, что матч состоится. Интересная дуэль», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Валерий Карпин заявил, что финальный состав сборной России планируют объявить по итогам 20-го тура РПЛ.