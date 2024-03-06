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«Матч ТВ»: КХЛ осенью предложила выйти из-под эгиды ФХР и IIHF

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) осенью 2023 года разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте РФ с целью выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщает «Матч ТВ», одна из поправок содержит в себе новое понятие «международные профессиональные спортивные лиги». Если инициативу одобрят, то КХЛ получит право «самостоятельно определять наличие или отсутствие необходимости получения согласований, разрешений, допусков, соблюдения требований, предписаний, запретов» ФХР и, соответственно, IIHF.

В проекте отдельно прописаны вопросы, которые профессиональные лиги смогут решать без участия федераций.

Пока что инициатива окончательно не утверждена.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросил КХЛ провести минуту молчания по погибшему на СВО фанату.

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