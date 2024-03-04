«Матч ТВ»: ЦСКА попросил КХЛ провести минуту молчания по погибшему на СВО фанату

Руководство московского ЦСКА обратилось в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой согласовать минуту молчания перед третьим матчем серии первого раунда плей‑офф против ярославского «Локомотива» в память о погибшем в зоне специальной военной операции болельщике команды Вячеславе Субботине.