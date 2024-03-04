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«Матч ТВ»: ЦСКА попросил КХЛ провести минуту молчания по погибшему на СВО фанату

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Руководство московского ЦСКА обратилось в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой согласовать минуту молчания перед третьим матчем серии первого раунда плей‑офф против ярославского «Локомотива» в память о погибшем в зоне специальной военной операции болельщике команды Вячеславе Субботине.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоится 4 марта в Москве и начнётся в 19:30.

Ранее корреспондент RT Иван Полянский сообщил, что в зоне СВО погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной.

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