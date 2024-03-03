Корреспондент RT Полянский: погиб начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной

В зоне спецоперации погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной, сообщил корреспондент RT Иван Полянский.

«Обстоятельства выясняются. Ещё вчера вечером мы общались с ним в рамках нового спецрепортажа о фанатах в зоне СВО. Полный материал скоро будет доступен на нашем канале», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Соломатин пошёл на СВО, вступив в добровольческую бригаду «Эспаньола», которая состоит в основном из футбольных фанатов. На передовой он старается совместить службу и обучение детей Донбасса.