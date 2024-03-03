RT в Telegram
Подпишись

Корреспондент RT Полянский: погиб начальник разведки «Эспаньолы» Слава Выходной

Короткая ссылка
В зоне спецоперации погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной, сообщил корреспондент RT Иван Полянский.

«Обстоятельства выясняются. Ещё вчера вечером мы общались с ним в рамках нового спецрепортажа о фанатах в зоне СВО. Полный материал скоро будет доступен на нашем канале», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Соломатин пошёл на СВО, вступив в добровольческую бригаду «Эспаньола», которая состоит в основном из футбольных фанатов. На передовой он старается совместить службу и обучение детей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить