Футболист Соломатин рассказал, почему отправился в зону СВО

Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин пошёл на СВО, чтобы будущее поколение жило в «ещё более мощной России». Мужчина вступил в добровольческую бригаду «Эспаньола», которая состоит в основном из футбольных фанатов. На передовой он старается совместить службу и обучение детей Донбасса.

Об этом сообщил корреспондент RT Сами Абу Деяб. «Когда получается, когда есть свободные минуты, то тренирую детей. А также благодаря многим друзьям мы помогаем с инвентарём», — рассказал Соломатин. Соломатин ранее призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.