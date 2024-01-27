Футболист Соломатин рассказал, почему отправился в зону СВО
Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин пошёл на СВО, чтобы будущее поколение жило в «ещё более мощной России». Мужчина вступил в добровольческую бригаду «Эспаньола», которая состоит в основном из футбольных фанатов. На передовой он старается совместить службу и обучение детей Донбасса.
Об этом сообщил корреспондент RT Сами Абу Деяб.
«Когда получается, когда есть свободные минуты, то тренирую детей. А также благодаря многим друзьям мы помогаем с инвентарём», — рассказал Соломатин.
Соломатин ранее призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.
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