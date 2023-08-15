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Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО

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Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин обратился к российским футболистам.
Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО
  • РИА Новости

«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего к футболистам обращение. Надо уже переходить от слов к делу. Не знаю, на что надеются функционеры и игроки, но есть примеры, что нас в Европе не ждут», — цитирует Соломатина «Матч ТВ».

Напомним, что игрок подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в зону СВО. Его позывной — Солома.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин поддержал решение Соломатина отправиться в зону СВО.

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