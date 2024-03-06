Москвина: тренерская работа для меня — не единственное удовольствие

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о своей деятельности вне катка.

«Тренерская работа для меня — не единственное удовольствие. Есть множество других сфер деятельности, в которых я могу себя реализовать и с удовольствием этим занимаюсь. Например, фестивали почётных граждан Санкт-Петербурга, которые проводятся в Капелле, в Филармонии, в Кировском театре, в Мариинском. Мне часто поручают приветствовать зрителей, представить гостей. Иногда провожу День добрых дел для детей и родителей», — заявила Москвина RT.

Она также отметила, если устал от какой-то деятельности, надо просто переключиться на другую.

«Да и потом, мне реально интересно всё, чем я занимаюсь. Появились сильные пары — мне захотелось, чтобы ими восхищались люди. Вот, я и начинаю думать, как это сделать. Но не зацикливаюсь на этом настолько, чтобы обо мне сказали: Москвина фанатка, у неё, кроме фигурного катания, ничего нет. Вообще всегда считала важным иметь большую крепкую семью. Муж, дети, сёстры. И считала большим своим достижением, что всё это в моей жизни сложилось».

Полностью интервью Москвиной читайте на сайте RT.

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