RT в Telegram
Подпишись

Москвина: тренерская работа для меня — не единственное удовольствие

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о своей деятельности вне катка.
Москвина: тренерская работа для меня — не единственное удовольствие
  • РИА Новости

«Тренерская работа для меня — не единственное удовольствие. Есть множество других сфер деятельности, в которых я могу себя реализовать и с удовольствием этим занимаюсь. Например, фестивали почётных граждан Санкт-Петербурга, которые проводятся в Капелле, в Филармонии, в Кировском театре, в Мариинском. Мне часто поручают приветствовать зрителей, представить гостей. Иногда провожу День добрых дел для детей и родителей», — заявила Москвина RT.

Она также отметила, если устал от какой-то деятельности, надо просто переключиться на другую.

«Да и потом, мне реально интересно всё, чем я занимаюсь. Появились сильные пары — мне захотелось, чтобы ими восхищались люди. Вот, я и начинаю думать, как это сделать. Но не зацикливаюсь на этом настолько, чтобы обо мне сказали: Москвина фанатка, у неё, кроме фигурного катания, ничего нет. Вообще всегда считала важным иметь большую крепкую семью. Муж, дети, сёстры. И считала большим своим достижением, что всё это в моей жизни сложилось».

Полностью интервью Москвиной читайте на сайте RT.

Ранее Тамара Москвина вспомнила, как тренировала после операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить