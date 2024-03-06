Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина вспомнила, как тренировала после операции.

«Тренирую ли на коньках после операции на тазобедренном и коленном суставах? Не всегда. В коньках, конечно, удобнее, но перед серьёзными стартами я предпочитаю не мешаться своим фигуристам на льду. Коньки для меня — это ещё и определённая хитрость, позволяющая много двигаться вместо походов по фитнес-клубам или какой-то другой физической активности. Когда я на льду, чувствую себя в тонусе, наравне с другими своими коллегами. Да и потом, во всём мире принято: тренер должен быть на коньках», — заявила Москвина RT.

Полностью интервью Москвиной читайте на сайте RT.

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