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Москвина: ничего невероятно сложного я в четверном выбросе не вижу

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, зачем чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов разучивают четверные выбросы.
Москвина: ничего невероятно сложного я в четверном выбросе не вижу
  • РИА Новости

«Зачем тратить время и силы на разучивание ультра-си, которые, возможно, никогда не оправдают себя? Никогда не говорите «никогда». Во-первых, правила могут измениться, это на протяжении моей тренерской жизни происходило неоднократно. Во-вторых, существуют определённые тенденции. В мужском катании фигуристы долгое время вставляли в программы по одному четверному прыжку, потом по два, и это считалось невероятно травмоопасным. Сейчас четверные стали нормой не только у мужчин, но и у женщин.

Любой паре это надо держать в голове. Да и почему нет? Если девочки-одиночницы выкручивают четыре оборота, прыгая на совсем маленькой высоте, что мешает партнёрше сделать четыре оборота в выбросе, высота которого заведомо больше? Мы с Артуром Минчуком у себя в группе несколько лет назад начинали учить этот элемент с Бойковой и Козловским, с Мишиной и Галлямовым, потом из-за ковида и Олимпиады этот процесс приостановили, теперь снова продолжим. Ничего невероятно сложного я в этом не вижу», — заявила Москвина RT.

Полностью интервью Москвиной читайте на сайте RT.

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