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Москвина: если ФФККР доверяет судить определённым специалистам, значит, мы даём им право определять сильнейшего

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила, почему спокойно реагирует на оценки судей.
Москвина: если ФФККР доверяет судить определённым специалистам, значит, мы даём им право определять сильнейшего
  • РИА Новости

«Если я, допустим, считаю правильной другую расстановку на пьедестале, тогда мне, наверное, надо организовывать свой турнир, сажать своих арбитров, которые оценивали бы моих спортсменов так, как мне нравится. Сейчас же рассуждаю просто: если федерация фигурного катания доверяет судить выступления определённой панели специалистов и мы соглашаемся с этим решением, значит, тем самым даём этим людям официальное право определять, кто сильнейший. И следует прекратить обсуждать их работу», — заявила Москвина RT.

Она отметила, что оценки могут быть субъективными или даже ошибочными, но как раз поэтому у борта и сидят девять человек, а не один.

«Плюс есть правила, по которым работаю я как тренер, по которым мою работу оценивают. А говорить постфактум, что меня как-то не так судили… Боюсь, тогда мы придём к тому, что вся система подготовки, оценки и определения сильнейшего в нашем виде спорта попросту нелегитимна».

Полностью интервью Москвиной читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Москвина уверена, что российские фигуристы скоро вернутся на Олимпиаду.

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