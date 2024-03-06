Мамиашвили — о решении IPC: есть определённый предел терпения

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) не допустить российских спортсменов до церемонии открытия Игр.

«Есть определённый предел терпения. Так называемый лимит, за который нельзя заступать, потому что будет совсем унизительно, потихоньку наступает. Считаю, что надо ждать, что ещё в недрах достопочтенной организации может родиться», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.

Ранее Колобков отреагировал на критерии допуска россиян на Игры от IPC.