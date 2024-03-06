Мамиашвили — о решении IPC: есть определённый предел терпения
- РИА Новости
«Есть определённый предел терпения. Так называемый лимит, за который нельзя заступать, потому что будет совсем унизительно, потихоньку наступает. Считаю, что надо ждать, что ещё в недрах достопочтенной организации может родиться», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.
6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемонии открытия и закрытия турнира.
Ранее Колобков отреагировал на критерии допуска россиян на Игры от IPC.