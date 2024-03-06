RT в Telegram
Подпишись

Кузнецов: ничья ЦСКА с «Оренбургом» — это вина всей команды

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о ничьей с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России.
Кузнецов: ничья ЦСКА с «Оренбургом» — это вина всей команды
  • РИА Новости

«ЦСКА надо играть не 90 минут, а все 95 или 98 минут. Ничья — это вина всей команды, неправильное расположение при подаче штрафного. Само расположение — это ошибка всех игроков ЦСКА, кто был в штрафной площадке», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе красно-синих мяч забил Тамерлан Мусаев (81-я минута), у оренбургской команды отличился Матиас Перес (90 + 4).

ЦСКА (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (15) — 14-е.

Ранее адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с нидерландским нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить