Кузнецов: ничья ЦСКА с «Оренбургом» — это вина всей команды

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о ничьей с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России.

«ЦСКА надо играть не 90 минут, а все 95 или 98 минут. Ничья — это вина всей команды, неправильное расположение при подаче штрафного. Само расположение — это ошибка всех игроков ЦСКА, кто был в штрафной площадке», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе красно-синих мяч забил Тамерлан Мусаев (81-я минута), у оренбургской команды отличился Матиас Перес (90 + 4).

ЦСКА (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (15) — 14-е.

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