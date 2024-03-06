Галлямов попросил Баха объяснить смысл добавления слова «вместе» в олимпийский девиз

Российский фигурист Александр Галлямов попросил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха объяснить смысл добавления слова «вместе» в олимпийский девиз.

«Олимпийский девиз был создан из трёх латинских слов — citius, altius, fortius («быстрее, выше, сильнее»). 20 июля 2021 года было одобрено изменение в олимпийском девизе, которое признаёт объединяющую силу спорта и важность солидарности. Это изменение добавило слово «вместе» к оригинальному девизу.

Мой кот Кузя — мой адвокат дьявола, и он хочет задать вам один вопрос. Должен ли я ножом стереть слово «вместе» со значка прямо сейчас или должен жить с этим до 2026 года?» — написал Галлямов.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, стал бронзовым призёром личного турнира. В командных соревнованиях пара в составе сборной России выиграла золото, но из-за допинг-дела Камилы Валиевой фигуристы получат бронзу.

В феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Галлямов опубликовал обращение к Баху.