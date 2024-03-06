Роган: Нурмагомедов — один из величайших бойцов в истории

Комментатор UFC Джо Роган высказался о бывшем чемпионе UFC в лёгкой весовой категории Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб был действительно хорош. Это самая что ни на есть трагедия, что он больше никогда не будет выступать. Он станет одним из величайших тренеров всех времён, и он, без сомнения, один из величайших бойцов в истории. Если он не самый лучший, то определённо один из», — сказал Роган в своём подкасте.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.