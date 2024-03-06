Роган: Нурмагомедов — один из величайших бойцов в истории
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«Хабиб был действительно хорош. Это самая что ни на есть трагедия, что он больше никогда не будет выступать. Он станет одним из величайших тренеров всех времён, и он, без сомнения, один из величайших бойцов в истории. Если он не самый лучший, то определённо один из», — сказал Роган в своём подкасте.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец завершил спортивную карьеру.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.