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Ловчев назвал Тюкавина любимым футболистом в составе «Динамо»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кого считает любимым футболистом в составе «Динамо».
Ловчев назвал Тюкавина любимым футболистом в составе «Динамо»
  • РИА Новости

«Какие игроки мне сейчас нравятся в «Динамо»? Ну, Тюкавин, понятно, растёт всё равно с возрастом. Это мальчишка из спортивной семьи. Он растёт как игрок, без вопросов», — рассказал Ловчев на YouTube-канале Геннадия Орлова.

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил девять мячей и сделал шесть результативных передач в 24 играх за московский клуб.

«Динамо» с 35 очками занимает по итогам 19 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин считает Тюкавина лучшим нападающим России на данный момент.

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