Аршавин считает Тюкавина лучшим нападающим России на данный момент

Бронзовый призёр чемпионате Европы Андрей Аршавин заявил, что футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин обладает большим потенциалом для профессионального роста.

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Динамо» в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России нанесло поражение «Локомотиву» со счетом 2:1. 21-летний Тюкавин оформил голевую передачу.

«Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что «Локомотив» мог проиграть с более крупным счётом.