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Аршавин считает Тюкавина лучшим нападающим России на данный момент

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Бронзовый призёр чемпионате Европы Андрей Аршавин заявил, что футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин обладает большим потенциалом для профессионального роста.

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Динамо» в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России нанесло поражение «Локомотиву» со счетом 2:1. 21-летний Тюкавин оформил голевую передачу.

«Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что «Локомотив» мог проиграть с более крупным счётом.

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