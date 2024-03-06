Косторная вернулась на лёд после травмы плеча

Фигуристка Алёна Косторная заявила, что вернулась на лёд после травмы плеча.

«С сегодняшнего дня мне можно не носить фиксатор. Поэтому я выхожу на лёд и начинаю минимальные тренировки. А также мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Косторная и Георгий Куница встали в пару в начале 2023 года. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Напомним, что Алёна является чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Косторная перенесла операцию на плече.