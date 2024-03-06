RT в Telegram
Подпишись

Косторная вернулась на лёд после травмы плеча

Короткая ссылка
Фигуристка Алёна Косторная заявила, что вернулась на лёд после травмы плеча.
Косторная вернулась на лёд после травмы плеча
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня мне можно не носить фиксатор. Поэтому я выхожу на лёд и начинаю минимальные тренировки. А также мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Косторная и Георгий Куница встали в пару в начале 2023 года. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Напомним, что Алёна является чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Косторная перенесла операцию на плече.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить