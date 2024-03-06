Кирьяков: адаптация Захаряна в Испании затянулась

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение касательно адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Вот пример Захаряна. Сколько ему лет? 20? Я уехал в 22. Тоже молодой игрок, но сразу стал играть, без раскачки. А у Захаряна адаптация затянулась. Только Головин более-менее неплохо выглядит в Европе — всё-таки он долгое время там живёт и играет, привык работать на максимуме каждый день», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы.