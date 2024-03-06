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Крикунов не исключил, что Кузнецов может продолжить карьеру в России

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ситуации с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

«Сейчас у него открыта дорога в Россию, но я не знаю их правила по контрактам. Если придут к обоюдному согласию, тогда да. В России он бы пригодился любой команде, но будет зависеть от его поведения», — цитирует Крикунова Legalbet.

В феврале стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду АХЛ «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

Ранее сообщалось, что Кузнецов провёл тренировку в составе фарм-клуба «Вашингтона» из АХЛ.

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