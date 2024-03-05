Кузнецов провёл тренировку в составе фарм-клуба «Вашингтона» из АХЛ
- AP
Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в социальных сетях.
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).
31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе команды из столицы США.
Ранее Валерий Каменский заявил, что Кузнецову будут рады в КХЛ.