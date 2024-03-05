Кузнецов провёл тренировку в составе фарм-клуба «Вашингтона» из АХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов провёл дебютную тренировку в составе клуба АХЛ «Херши Беарс».

Об этом сообщается в официальном аккаунте команды в социальных сетях.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе команды из столицы США.

Ранее Валерий Каменский заявил, что Кузнецову будут рады в КХЛ.