Кори Сэндхаген: у меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром Нурмагомедовым
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«У меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром. Особенно раз мне то и дело говорят, что это будет бой за звание главного претендента на титул. Если они так высоко его ценят, давайте сделаем это», — сказал Сэндхаген в интервью журналисту Шакиэлу Маджури.
Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.
На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.
В активе 26-летнего Алмахана — 14 побед и два поражения. Казахстанец провёл дебютный поединок в лиге Даны Уайта.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.