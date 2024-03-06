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Кори Сэндхаген: у меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром Нурмагомедовым

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Американский боец UFC Кори Сэндхаген сообщил, что готов провести поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
Кори Сэндхаген: у меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром Нурмагомедовым
  • Gettyimages.ru

«У меня нет проблем с тем, чтобы сразиться с Умаром. Особенно раз мне то и дело говорят, что это будет бой за звание главного претендента на титул. Если они так высоко его ценят, давайте сделаем это», — сказал Сэндхаген в интервью журналисту Шакиэлу Маджури.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

В активе 26-летнего Алмахана — 14 побед и два поражения. Казахстанец провёл дебютный поединок в лиге Даны Уайта.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.

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