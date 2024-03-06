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Тутберидзе, Трусова и Каменский 8 марта проведут мастер-классы на «РЖД Арене»

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Российский тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и трёхкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский проведут мастер-классы на «РЖД Арене».
Тутберидзе, Трусова и Каменский 8 марта проведут мастер-классы на «РЖД Арене»
  • РИА Новости

«Очень символично, что «Открытый лёд» пройдёт 8 марта. Этот день ассоциируется с лёгкостью, свежестью, романтикой и любовью к себе — всем тем, что олицетворяет собой фигурное катание. Мне будет очень приятно продемонстрировать свои навыки и помочь участникам и участницам научиться чему-то новому», — сказала Трусова.

8 марта на территории стадиона «РЖД Арена» пройдёт «Открытый лёд» — мероприятие, посвященное фигурному катанию и хоккею.

В рамках праздника участие примут Тутберидзе, Трусова, а также Каменский.

Ранее Тутберидзе высказалась о дисквалификации своей ученицы Камилы Валиевой за употребление допинга.

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