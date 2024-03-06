Семшов — о зарплатах в РПЛ: русские должны играть в клубе за бесплатно

Бывший футболист Игорь Семшов рассказал о разнице в контрактах российского игрока и иностранного.

«Всегда так было. Всегда тяжело. Русские должны играть за любовь к клубу, и это должно быть бесплатно. Но мы-то тоже не вечные, мы же заканчиваем также с футболом», — сказал Семшов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что футболист в разные годы играл за ЦСКА, «Динамо» и «Зенит». Он завершил профессиональную карьеру в начале 2015 года.

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