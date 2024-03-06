Сафонов заявил, что сборная России настроена выиграть матчи с Парагваем и Сербией
- РИА Новости
«Настрой на матчи с Парагваем и Сербией? Принять участие и выиграть. Другого быть не может», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что РФС проведёт презентацию новой формы сборной России 10 марта на ВДНХ.