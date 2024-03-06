Домнина — о Костомарове: не перестаю восхищаться мужем, его духом и силой

Бронзовый призёр Олимпиады Оксана Домнина высказалась о своём супруге Романе Костомарове.

«Спустя год после произошедшего Роман улыбается, смеётся, радует на сцене успехами, любит и вдохновляет людей. Я не перестаю восхищаться своим мужем, его духом, его силой. С каким достоинством он всё это проходит. Желаю всем никогда не сдаваться» — цитирует Домнину «Матч ТВ».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов назвал Костомарова героем.