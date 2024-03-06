Макгрегор: бой с Чендлером в июне, с Диасом — в сентябре

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал свои ближайшие поединки.

«Может ли состояться трилогия с Диасом? Я хочу этого на турнире, приуроченном Дню независимости Мексики в «Сфере». Чендлер — в июне, Диас — в сентябре», — написал он в соцсетях.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее тренер Макгрегора сообщил, что Конор готовится вернуться в октагон в июне.