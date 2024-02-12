Тренер Макгрегора сообщил, что Конор готовится вернуться в октагон в июне
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«Конор в прекрасной форме. Он готовится к бою против Чендлера в июне. Он в форме, готов к любому бою с любым соперником, которого поставит против него Дана Уайт. Он полностью восстановился после травмы ноги. Он тренируется, проводит ММА-спарринги и боксёрские, наносит удары ногами», — цитирует Сатклиффа «Спорт-Экспресс».
В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее сообщалось, что Макгрегор ждёт назначения даты его поединка с Майклом Чендлером.