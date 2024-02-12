Тренер Макгрегора сообщил, что Конор готовится вернуться в октагон в июне

Филип Сатклифф, тренер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный готов провести бой в июне.

«Конор в прекрасной форме. Он готовится к бою против Чендлера в июне. Он в форме, готов к любому бою с любым соперником, которого поставит против него Дана Уайт. Он полностью восстановился после травмы ноги. Он тренируется, проводит ММА-спарринги и боксёрские, наносит удары ногами», — цитирует Сатклиффа «Спорт-Экспресс».

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Макгрегор ждёт назначения даты его поединка с Майклом Чендлером.