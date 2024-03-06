Нурмагомедов: деньги — проблема, без них жизнь более счастливая

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к деньгам.

«У меня была жизнь, когда у меня не было денег. Теперь я с деньгами живу. Я считаю, что без денег жизнь более счастливая. Человек всегда должен в чём-то нуждаться. Я к деньгам отношусь как к проблеме», — сказал боец в интервью Нурлану Сабурову.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.