FourFourTwo: «Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити»
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По информации FourFourTwo, мадридцы прилагают все усилия, чтобы убедить игрока продолжить карьеру в стане сливочных. Примерная сумма трансфера Фодена может составить £100 млн.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, отметился 18 голами и десятью передачами. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует получить с Килиана Мбаппе до €150 млн за его переход в «Реал».