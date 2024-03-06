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FourFourTwo: «Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден может продолжить карьеру в мадридском «Реале».
FourFourTwo: «Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Rui Vieira

По информации FourFourTwo, мадридцы прилагают все усилия, чтобы убедить игрока продолжить карьеру в стане сливочных. Примерная сумма трансфера Фодена может составить £100 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, отметился 18 голами и десятью передачами. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ планирует получить с Килиана Мбаппе до €150 млн за его переход в «Реал».

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