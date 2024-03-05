Член горсовета Рима назвал позорным профашистское поведение фанатов «Лацио»

Советник по крупным мероприятиям, спорту и туризму городского совета Рима Алессандро Онорато прокомментировал поведение болельщиков «Лацио» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

5 марта порядка 100 фанатов римского клуба скандировали фашистские кричалки и пели песни о Бенито Муссолини, лидере Национальной фашистской партии, возглавлявшем Италию как премьер-министр в 1922—1943 годах, в пивном ресторане «Хофбройхаус» в Мюнхене.

«Это позор. Болельщики «Лацио» позорят команду и Рим. Я решительно осуждаю и выражаю презрение к тому, что можно увидеть на видео, которое, к сожалению, в эти часы облетело весь мир. Это ещё один тревожный звоночек, который должен заставить всех политиков взять на себя ответственность за позицию однозначного осуждения самого мрачного и драматичного периода в истории Италии», — приводит слова Онорато сайт итальянской газеты La Gazzetta dello Sport.

Встреча между «Лацио» и «Баварией» началась в 23:00 по московскому времени на «Альянц Арене» в Мюнхене. После первого тайма счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что фанаты «Лацио» скандировали фашистские кричалки перед матчем с «Баварией».