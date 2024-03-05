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Браташ объявил об изменениях в составе «Лады» после поражения «Авангарду»

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Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ раскритиковал своих подопечных после поражения омскому «Авангарду» в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Конечно, быстрые голы в начале периодов не способствуют психологическому состоянию команды. Но не бросили играть — в третьем периоде инициатива была у нас, мы были готовы бороться за победу. Видимо, не судьба», — приводит слова Браташа «Чемпионат».

Тренер заявил, что состав команды на четвёртую игру серии претерпит некоторые изменения.

«Многие себя проявляют, мягко говоря, не с лучшей стороны в Кубке Гагарина. И я говорю не про мастерство, а про отношение к команде», — сказал он.

Счёт в серии — 3-0 в пользу омской команды.

Четвёртая встреча состоится 7 марта и пройдёт в Тольятти.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.

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