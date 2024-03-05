FIA начинает проверку по фактам обвинений в адрес бен Сулайема

Шеф автоспортивного отдела ВВС Эндрю Бенсон сообщил, что Международная автомобильная федерация (FIA) подтвердила, что начинает проверку по фактам обвинений в адрес главы организации Мохаммеда бен Сулайема.

«FIA подтверждает, что инспектор по контролю получил отчёт с подробным описанием потенциальных обвинений в отношении некоторых членов её руководящих органов. Отдел по контролю ведёт оценку этих обвинений, как это принято в подобных случаях, чтобы обеспечить тщательное соблюдение надлежащей правовой процедуры», — цитирует заявление FIA Бенсон в социальных сетях.

По данным СМИ, бен Сулайем лично вмешивался в судейские дела на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии, а также пытался помешать организации Гран-при Лас-Вегаса.

Ранее сообщалось, что Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» переедет на новую трассу.