Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» переедет на новую трассу

В Саудовской Аравии представили проект новой трассы для чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1».

Как сообщает Motosport, Гран-при Саудовской Аравии в будущем переедет на новую трассу с поворотом высотой в 20 этажей.

Над проектом работали бывший пилот «Формулы-1» австриец Алекс Вурц и немецкий архитектор Герман Тильке.

В настоящее время Гран-при Саудовской Аравии проводится на трассе городского типа в Джидде.

Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна «Формулы-1».