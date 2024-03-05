Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» переедет на новую трассу
- Gettyimages.ru
Как сообщает Motosport, Гран-при Саудовской Аравии в будущем переедет на новую трассу с поворотом высотой в 20 этажей.
Над проектом работали бывший пилот «Формулы-1» австриец Алекс Вурц и немецкий архитектор Герман Тильке.
В настоящее время Гран-при Саудовской Аравии проводится на трассе городского типа в Джидде.
Ранее сообщалось, что нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна «Формулы-1».