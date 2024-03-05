Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами
- РИА Новости
«Я бы не клеймила таких атлетов. Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать. У всех своё мнение», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Без воды».
Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
В феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на данный момент не готова к большой роли в кино.