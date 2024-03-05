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Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами

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Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение касательно смены гражданства российскими спортсменами.
Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами
  • РИА Новости

«Я бы не клеймила таких атлетов. Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать. У всех своё мнение», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Без воды».

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

В феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на данный момент не готова к большой роли в кино.

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