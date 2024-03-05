Слуцкая заявила, что не будет осуждать смену гражданства российскими фигуристами

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение касательно смены гражданства российскими спортсменами.

«Я бы не клеймила таких атлетов. Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать. У всех своё мнение», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Без воды».

Напомним, что 9 октября ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

В феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на данный момент не готова к большой роли в кино.