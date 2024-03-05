Медведева: на самом деле я пока что не могу представить себя актрисой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что на данный момент не готова к большой роли в кино.

«У меня уже был опыт участия в художественных фильмах. В роли самой себя, двухминутная роль. На самом деле я пока что не могу представить себя актрисой, чтобы мне дали роль, в которой я не буду играть себя, а какую-то определённую роль. С наскока хорошо я не сделаю, я не актриса», — приводит слова Медведевой «Спорт День за Днём».

Медведева завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева покинула съёмки шоу после провокации со стороны зрителя.