Нурмагомедов — о бое с Макгрегором: убить не убил бы, но до потери сознания удушил бы

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

«Конечно, это болевой на челюсть не насмерть. Думаю, убить бы я его не убил, но до потери сознания — это точно», — заявил Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.