Нурмагомедов — о бое с Макгрегором: убить не убил бы, но до потери сознания удушил бы
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«Конечно, это болевой на челюсть не насмерть. Думаю, убить бы я его не убил, но до потери сознания — это точно», — заявил Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.
В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.
На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов заявил, что не завершил карьеру тренера.