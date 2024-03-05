Волкановски уверен, что Ян вернётся в гонку за титул чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски высказался о поединке с участием российского бойца Петра Яна и китайского проспекта Сонга Ядонга.

«Интересный поединок. Оба хороши в стойке, оба выносливые. Пётр Ян — мой друг, и я знаю, на что он способен. Этот бой вернёт Петра в борьбу за титул. Я поддержу своего друга, думаю, он будет готов выйти и сделать своё дело. Думаю, он победит решением судей», — заявил Волкановски на своём YouTube-канале.

Бой Яна с Сонгом состоится на турнире UFC 299 в Майами. Мероприятие пройдёт в ночь на 10 марта.

Всего на счету 30-летнего Петра 21 поединок, в котором он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Ранее Анатолий Малыхин заявил, что Пётр Ян сейчас в лучшей форме.