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Медведев признался, что в детстве болел за ЦСКА

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда начал увлекаться футболом.
Медведев признался, что в детстве болел за ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«В 12 лет я по-настоящему увлёкся футболом и сказал себе: «Теперь мне нужна команда». Прежде в детстве я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, а когда играли, то часто проигрывали», — приводит слова Медведева Eurosport.

Теннисист заявил, что начал симпатизировать мюнхенской «Баварии».

«Я вспомнил, что мне очень нравилась «Бавария», и решил, что это моя команда. С тех пор этот клуб стал особенным для меня», — сказал он.

Российские футбольные команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

Ранее Медведев заявил, что хочет принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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