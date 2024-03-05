Загитова: я сейчас развиваюсь не только в спорте, но ещё и в медийном пространстве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о своих проектах.

«Я сейчас развиваюсь не только в спорте, но ещё и в медийном пространстве. Очень часто веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой», — сказала Загитова на Всемирном фестивале молодёжи.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова высказалась о третьем месте своей команды на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года в Санкт-Петербурге.