Пименов: возможно, Захаряну надо уйти в другой чемпионат

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение касательно перехода российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«На данный момент Захаряну действительно тяжело адаптироваться в чемпионате Испании. Интенсивность там высокая, а Арсен пока не готов к этому темпу. От этого и частые травмы. Может быть, стоит попробовать уйти в другой чемпионат. Например, в Нидерланды», — цитирует Пименова «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что у Захаряна повреждение икроножной мышцы.